Fenerbahçe son dakikalarda atıyor!

Şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, son dakikalarda açılıyor...

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Beşiktaş'ı 90+11'de attığı golle mağlup etmişti.

Hal böyle olunca Fenerbahçe'yle ilgili dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Buna göre Kanarya, bu sezon son dakika golleriyle şampiyonluk yarışına tutunuyor.

GOLLER 80'DEN SONRA GELİYOR

Sarı-lacivertliler, ligde 80. dakika ve sonrasında şu ana kadar tam 11 gol kaydetti.

İlk yarıdaki Galatasaray ve Beşiktaş maçları ile ikinci yarıdaki Samsunspor ve Beşiktaş mücadelelerinde son dakikalarda atılan goller ise hayati önem taşıdı.

İŞTE O MAÇLAR

İşte Fenerbahçe'nin bu sezon 80. dakika ve sonrasında bulduğu goller ve bu maçlarda aldığı sonuçlar:

90+2' Szymanski (Fenerbahçe-Antalyaspor: 2-0)

81' Talisca (Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4)

88' Talisca (Gaziantep FK-Fenerbahçe: 0-4)

88' Brown (Ç.Rizespor-Fenerbahçe: 2-5)

90+5' Duran (Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1)

87' Asensio (Fenerbahçe-Konyaspor: 4-0)

90+5' Asensio (Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1)

89' Nene (Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2)

90+5' Cherif (Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2)

90+11' Kerem (Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-0)