Uyuşturucudan hakkında gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu'ndan açıklama geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Bu kapsamda da sabah saatlerinde yeni bir dalga daha geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında oyuncuların da olduğu 14 isim için gözaltı kararı verildi.

HANGİ İSİMLER İÇİN GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Gözaltı kararı alınan isimler arasında; Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Oğun Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk, Norm Ender, Enes Güler bulunuyor.

HANGİ İSİMLER YURT DIŞINDA

Gözaltına alınan şüphelilerin Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Elif Büşra Pekin, Burak Deniz, Mert Demir, Emre Öztürk (Fel), Ender Eroğlu ve Enes Güler olduğu öğrenildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu'na yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

SOMER SİVRİOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Hakkında gözaltı kararı bulunan Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve yurt dışında olduğunu doğruladı.

"DÖNÜŞ BİLETİMİ ALARAK ÜLKEMİZE GELMEK ÜZERE YOLA ÇIKIYORUM"

Şu anda Avustralya'da olduğunu belirten ünlü şef, şu ifadeleri kullandı:

Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya’da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum.

"ÜLKESİNİ SEVEN BİR VATANDAŞIM"

Ülkesini seven bir vatandaş olarak devletimizin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalarda her türlü sorumluluğu yerine getirmekten onur duyarım.