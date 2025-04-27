Bursa Deniz Otobüsleri'nin 6 seferi iptal

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin (Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

6 BUDO SEFERİ İPTAL

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 13.30 ve 16.45'teki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 14.00 ve 17.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

EMİNÖNÜ-ARMUTLU VE ARMUTLU-MUDANYA SEFERLERİ İPTAL

Olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile saat 15.25'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.