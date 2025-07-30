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Bursa Orhaneli-Harmancık yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki bölgede 5 gündür devam eden orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu..

Haber Merkezi Haber Merkezi
30.07.2025 19:50 Güncelleme:

Bursa'da ekiplerin canla başla çalıştığı Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını, 5. günün sonunda sona erdi..

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangın, aralıksız müdahale sonucu kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bursa Harmancık/Orhaneli yangını kontrol altına alınmıştır.

Bölgede soğutma çalışmaları ekiplerimiz tarafından devam etmektedir.

Yeşil Vatan savunmasında cansiperane çalışan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum.

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