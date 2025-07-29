Bursa'daki orman yangını 4. gününde sürerken, yanan alanlar havadan görüntülendi

Türkiye, orman yangınlarıyla adeta savaşıyor...

Ülke, yükselen alevler sebebiyle, ciddi bir felaketle karşı karşıya kaldı.

Yaşanan felaket, hem çevresel hem insani boyutlarıyla derin izler bırakmaya devam ediyor.

Doğal ve insan sebepli çıkan yangınlarla hem ekipler hem vatandaşlar, canla başla mücadele ediyor.

BURSA'DA YANGIN 4. GÜNÜNDE

Çıkan yangınların en büyük zararlara sebep olduğu illerden biri olan Bursa'da da tahribat çok büyük.

Kentin iki ilçesindeki yangın devam ederken, müdahale 4. gününde de sürüyor.

YANGINDAN GERİYE KALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde, alevlere müdahale havadan ve karadan sürerken, yangının kontrol altına alındığı bölgelerde geriye kalan küller 'drone'la havadan görüntülendi.

ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Aynı gece büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra, 27 Temmuz'da yeniden canlanan alevler geniş bir alana yayıldı.

MAHALLELİ TAHLİYE EDİLDİ

Dün rüzgarın etkisiyle büyüyen ve aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevler, tahliye edilen 60 haneli 200 nüfuslu Çakmak Mahallesi'ne ulaştı.

Söndürme çalışmalarına destek vermek üzere, mahallede bulunan vatandaşlar ile gönüllü ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırılırken, mahsur kalanlar için de araçlar mahalleye yönlendirildi.

HEM KARADAN HEM HAVADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangın mahalleye ulaşmadan durdurulurken, aynı anda birçok farklı noktada yükselen alevlere dün gün boyu havadan destekle, gece de karadan müdahale sürdü.

Çakmak Mahallesi çevresinde yangından geriye kalan küller, sabah 'drone'la görüntülendi.

Orhaneli-Harmancık yangını tepelerde yer yer sürerken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı.

BİN 496 PERSONEL SAHADA MÜCADELE EDİYOR

Karadan yapılan çalışmalarda 64 müdahale aracı, 422 söndürme aracı, 43 iş makinesi ile 183 tahliye ve destek aracı aktif olarak görev yapıyor.

Havadan müdahale kapsamında ise 5 uçak ve 30 helikopter çalışmalara destek veriyor

Yangın bölgesinde toplam 712 araç ve bin 496 personel, sahada yoğun mücadele yürütüyor.