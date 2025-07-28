Bursa yangınını çıkaran FETÖ'cü kundakçı tutuklandı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor..

Bursa'da Kestel ve Harmancık ile Karabük'te devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken, başlatılan soruşturmalar kapsamında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK 184 plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin, şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN KUNDAKÇI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Daha önce FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle Hava Kuvvetleri'nden ihraç edilen Ufuk Aytekin, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sorgulamanın ardından 'Kundaklama' suçundan adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Aytekin kundaklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: