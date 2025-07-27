Bursa yangına teslim oldu: Belediye Başkanı Bulgaristan'da çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkıp Gürsu ilçesini etkisi altına alan orman yangınına müdahale sürüyor.

Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi yakınlarında dün saat 17.40 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevler kısa sürede Gürsu ilçesine ulaştı.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Bursalılar gece boyunca yangın bölgesi için seferber oldu.

Vatandaşlar yardım malzemeleriyle yangın bölgesine adeta akın ederken, beton mikserleri ile bölgeye su taşındı.

Çevre mahallelerdeki çiftçiler de traktörlerinin ilaçlama tankerlerine doldurdukları suyla söndürme çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan moto kuryeler de yangın bölgesine gece boyunca içecek ve yiyecek götürdü.

BAŞKAN BULGARİSTAN'DA ÇIKTI

Devletin tüm kurumları ve vatandaşlar tam teyakkuz haline geçerken, yangın esnasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Bulgaristan'da olduğu ortaya çıktı.

SABAH SAATLERİNDE BURSA'YA ULAŞTI

Yangın haberini aldıktan sonra kısa mesafe olmasına rağmen programlarını sürdüren Mustafa Bozbey'in, sabah saatlerinde şehre ulaştığı öğrenildi.

Daha sonra Avdancık ve İğdir Mahallerinde AKOM’dan son durum hakkında bilgi alan Bozbey, burada gazetecilere de açıklamada bulundu.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ

Yangın sonrasında, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yönelik eleştirilerde bulundu.

Yangının büyüyerek Gürsu ilçesine sıçramasının ardından Bozbey’in olay yerinde olmamasını gündeme taşıyan Işık, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Bozbey’in şehri yalnız bıraktığını ifade etti.

"ŞEHRİ YALNIZ BIRAKTINIZ"

Mustafa Işık, paylaşımında Bozbey’in ilgisiz kaldığını belirterek, "Olmadı Sayın Bozbey! Böylesine büyük bir felakette Gürsu’yu… Bursa’yı yalnız bıraktınız. Alevlere teslim olmamak için 7’den 77’ye herkes el ele, omuz omuza mücadele ederken… Ne bir ‘geçmiş olsun’ ne de bir arama zahmetinde bulundunuz. Bu şehir yanarken siz yoksunuz. Yangının sıcaklığı içimizi kavururken, sizin sessizliğiniz daha çok yaktı. Bulgaristan sadece birkaç saat uzaklıkta oysaki… Bursa’nın içinde bulunduğu felaketten daha mı önemliydi de bırakıp gelme zahmetinde bulunmadınız? Bu vurdumduymazlığı, bu ilgisizliği tarih not eder… Takdiri milletimize bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.