Bursa'da evini ateşe verip, sokağa çıkarak yanışını izledi

Bursa’da 5 katlı binanın 3’üncü katındaki evini ateşe veren Selami T. (40), sokağa çıkarak, yangını izledi.

Bursa'da İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Dere Sokak’ta meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Selami T., 5 katlı binanın 3’üncü katındaki evini ateşe verdi.

Daha sonra sokağa çıkan Selami T., evinin yanışını izledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN ŞAHIS EVİNİ YAKTI

Yangında dumandan etkilenen Kazakistan uyruklu Masuma Sharobiddnova adlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Sharobiddnova’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Selami T. ise gözaltına alındı.

Yangında binada ikamet eden Masuma Sharobiddnova (27) ise dumandan etkilendi.