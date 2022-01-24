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    Bursa'da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler

    Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde kurulan doğal yaşam alanında bakılan 42 kızıl geyik, drone ile görüntülendi.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:38
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    Bursa'da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler

    Bursa'nın Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki Veteriner Fakültesi'nin kontrolünde bakımı yapılan 42 kızıl geyik, 72 hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.

    KAMPÜSTEKİ GEYİKLERDEN GÖRÜNTÜLER

    Yoğun kar yağışın sürdüğü bölgede geyikler, bölgeye bırakılan otlarla besleniyor.

    Yaz aylarında dünyaya gelen ve ilk kez karla tanışan yavru geyikler ise sürüden ayrılmadan beyaz örtüde geziyor.

    GEYİKLER İÇİN YETİŞTİRME MERKEZİ 2004 YILINDA KURULDU

    Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve yaşam alanlarını yitiren kızıl geyikler için üniversite yerleşkesi içerisine 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu.

    Yaşam alanları Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan kızıl geyikler, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yaban hayatının desteklenmesi için uygun görülen koşullara sahip ormanlara bırakılmaya başlanmıştı.

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #1

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #2

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #3

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #4

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #5

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #6

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #7

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #8

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #9

    Bursa da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler #10


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