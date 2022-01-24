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- Bursa'da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler
Bursa'da kampüsteki kızıl geyiklerden görüntüler
- DHA
- 24.01.2022 - 16:35
- Güncelleme : 24.01.2022 - 16:38
Bursa'nın Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'ndeki Veteriner Fakültesi'nin kontrolünde bakımı yapılan 42 kızıl geyik, 72 hektarlık alanda yaşamlarını sürdürüyor.
KAMPÜSTEKİ GEYİKLERDEN GÖRÜNTÜLER
Yoğun kar yağışın sürdüğü bölgede geyikler, bölgeye bırakılan otlarla besleniyor.
Yaz aylarında dünyaya gelen ve ilk kez karla tanışan yavru geyikler ise sürüden ayrılmadan beyaz örtüde geziyor.
GEYİKLER İÇİN YETİŞTİRME MERKEZİ 2004 YILINDA KURULDU
Türkiye'de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve yaşam alanlarını yitiren kızıl geyikler için üniversite yerleşkesi içerisine 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu.
Yaşam alanları Türkiye'nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan kızıl geyikler, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce yaban hayatının desteklenmesi için uygun görülen koşullara sahip ormanlara bırakılmaya başlanmıştı.