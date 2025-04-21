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İHA

Katolik Hristiyanların dini lideri Papa Francis, 88 yaşında Vatikan'da yaşamını yitirdi...

Vatikan, bir süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Francis'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kardinal Kevin Farrell canlı yayında yaptığı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in Casa Santa Marta konutunda hayatını kaybettiğini ifade etti.

ANİ ÖLÜMÜ İZNİK HALKINI ŞAŞIRTTI

21 Mayıs'ta, Birinci İznik Konsili'nin yıl dönümü için Bursa'nın İznik ilçesine gelmesi beklenen Papa'nın ani ölümü, İznik'te herkesi şaşırttı.

PAPA FRANCİS İÇİN LOKMA DÖKTÜRDÜLER

İznik Bazilika'da gelen ölüm haberinin ardından vatandaşlar, büyük üzüntü yaşadı.

Esnaf, Papa için farklı noktalarında lokma döktürdü.

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"PAPA'NIN GELMESİ ÇOK GÜZEL OLACAKTI"

Vatandaşlar ve esnaf, "Papa'nın gelmesi İznik'in ekonomisi için çok güzel olacaktı. Süreç ne olacak bilmiyoruz.

Turizm açısından çok etkili olacaktı. Önümüzdeki günlerde programın nasıl olacağı açıklanacaktır." dedi.