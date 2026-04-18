Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye İran'da barış için çalışıyor

Antalya Diplomasi Forumu (ADF), 2020'den beri Türkiye'nin küresel diplomasiye katkı sağlayan en önemli platformlarından biri haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen forum ADF2026, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde 'Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek' temasıyla gerçekleşiyor.

Forum, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, akademisyenler, iş dünyası ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek küresel ve bölgesel konuları ele alıyor.

Bu yıl özellikle Orta Doğu'daki gerilimler gündemin üst sıralarında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ BİR KEZ DAHA GÜNDEMDE

Forumun açılışında ve ikili görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin arabulucu rolünü, barış ve istikrar çabalarını vurguluyor.

ADF2026, aynı zamanda Türkiye-Libya ilişkilerinin güçlendirilmesi için kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN LİBYA'DAKİ SÜRECE DESTEĞİ DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye'de bulunan Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye-Libya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular kapsamlı şekilde ele alındı.

Erdoğan, 'Libyalıların sahiplenmediği hiçbir girişimin başarılı olamayacağını' vurgulayarak, siyasi tasarrufların geniş tabanlı istişare ve diyalog ile ilerletilmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Türkiye'nin Libya'daki sürece desteğinin devam edeceğini belirtti.

İKİ ÜLKE LİDERİ ORTAK ÇALIŞMALARIN DEVAM EDECEĞİNİ BİLDİRDİ

Görüşmede iki lider, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğini her alanda geliştirmek için yeni adımlar atılacağını ifade etti.

Liderler, özellikle Doğu Akdeniz'deki müşterek hak ve çıkarların korunması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"TÜRKİYE, İRAN'DA BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede bölgesel gerilimlere de değindi.

İsrail'in 'tüm bölgeyi hedefe koyan saldırganlığının' dünya için ağır maliyetler doğurduğunu belirten Erdoğan, Türkiye'nin kardeş ülkelerle birlikte İran'da ateşkesin devamı ve kalıcı barışın tesisi için çalıştığını dile getirdi.

Erdoğan'ın bu açıklaması ABD-İran arasındaki kırılgan ateşkes sürecine paralel olarak Türkiye'nin arabuluculuk ve istikrar odaklı tutumunu bir kez daha ortaya koydu.