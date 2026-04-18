DMM'den Kahramanmaraş'taki saldırganın ölmediği iddialarına yalanlama

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda çarşamba günü silahlı saldırı olay meydana geldi.

Okulun 8'inci sınıf öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda, 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayda saldırgan Mersinli'nin de öldüğü aktarıldı.

Mersinli'nin ölümü her ne kadar resmi makamlarca da doğrulansa da sosyal medyada saldırganın ölmediği yönünde dezenformasyonlar oluşturuldu.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamda, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR VE GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ve dijital platformlarda, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen elim hadisenin failinin ölmediğine dair dolaşıma sokulan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu saldırganla ilgili adli ve tıbbi süreçler tamamlanmış, şahıs 16 Nisan'da gömülmüştür.

Resmi kayıtlarla sabit olan bu gerçeğin aksine yapılan paylaşımlar, toplumsal hassasiyetleri istismar etmeyi, devlet ve millet arasındaki güven bağını zedelemeyi, milli birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı isteyen bilinçli birer algı operasyonu ve kara propaganda faaliyetidir."

SORUMLULAR HAKKINDA YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Hukuk devletinin gereği olarak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve toplumsal barışı tehdit eden bu tür içeriklerin sorumluları hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Milletimizin huzurunu bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı hassas olunması, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.