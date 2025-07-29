Bursa'da traktörün patlak lastiğiyle, yangın mücadelesi

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor...

Doğal ve doğal olmayan pek çok sebepten, ülkenin birçok noktasında çıkan yangınlara, ekipler ve gönüllü vatandaşlar, hem havadan hem karadan müdahale etmeye devam ediyor.

YANGINLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çok sayıda yangın, özverili çalışma sonucu söndürülürken, hala bazı bölgelerde alevler yükseliyor.

Bursa'da da bir vatandaş traktörüyle yangın bölgesine su taşırken görüntülendi.

PATLAK LASTİK, SU TAŞIMAKTAN VAZGEÇİREMEDİ

Traktörünün lastiklerinin patlamasına rağmen, mücadelesinde vazgeçmeyen vatandaşın o görüntüleri, sosyal medyada takdir topladı.

Video, Türkiye'nin, yaşanan felaketler karşısındaki birlik ve beraberliğini, fedakar çalışmasını gözler önüne serdi.