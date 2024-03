Bursa'da yaptıklarıyla markalaşan Alinur Aktaş, hayat geçirilen projeleri anlattı Bursa'da yaptığı projelerle herkesin beğenisini kazanan ve yeniden aday gösterilen Alinur Aktaş hem bugüne kadar yaptığı hem de yeni dönem için planladığı projelerden bahsetti.

Yerel seçim çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda da Bursa Belediye Başkanı olan ve yeniden aday gösterilen Alinur Aktaş, Ensonhaber'in Youtube kanalına konuk oldu.

Başkan Aktaş bugüne kadar Bursa'da yapılan projelere dair bilgiler vererek, yeni dönemi için hazırladığı projeleri de anlattı.

"Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı şoku yaşayacak"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa seçim sonuçlarına dair 2019 yılında söylediği "Bursa içimde bir yaradır" sözünü değerlendiren Başkan Aktaş, "İfade ettiğiniz gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa seçim sonuçlarıyla ilgili söylediği ifadeydi. Buna dair farklı sebeplerden, mazeretlerde bahsetti. Şimdi ise yaklaşık 1 ay önce Özgür Özel, CHP'nin lansman toplantı için 400 kişilik bir salonda lansman toplantısı yaptılar. Bursa'da çok daha büyük salonlar olmasına rağmen. Orada bizim Bursa'ya dair bir tane mega projemiz var o da Alinur Aktaş'ı değiştirmek dedi.

Gerekçe olarak maalesef hiç astı astarı olmayan konularla alakalı şahsıma, şahsımın Cumhuriyet değerleriyle sanki bir problemi varmış algısıyla bir mazeret ortaya sundu. Ben buradan söylüyorum inşallah Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu gibi aynı şoku yaşayacak. Bursalı hemşehrilerimiz bunu yaşatacaklar inşallah.

Bir de şunu unutmamak lazım, bir genel başkanın Bursa gibi metropolde gerçekten söylemesi gereken birkaç projesi olması lazımdı. Maalesef bunların hiçbiri ifade edilmediği gibi şahsımın değişmesiyle alakalı bir konudan bahsedildi. Ben Bursalı hemşehrilerimin gereğini yapacağına yürekten inanıyorum."dedi.

"Biz Bursa Büyükşehir olarak 14 konut dönüştürmüşüz"

Bursa'da kentsel dönüşüme dair yapılanları anlatan Başkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı;



Öncelikle şunu ifade edeyim. Kentsel dönüşüm sadece Bursa'nın değil aslında Türkiye'deki birçok şehrin ana konusu. Son 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş'taki deprem gösterdi ki ülkemiz bir deprem ülkesi...



Bu bazen Elazığ'da bu bazen Van'da bu bazen Sakarya'da, Kocaeli'de bu bazen İzmir'de bu bazen Maraş'ta Adıyaman'da Malatya'da...



Bursa olabilir mi? Allah göstermesin olabilir. En son en büyük depremimizi 169 yıl önce geçirmişiz tarihi kayıtlara baktığımızda. Yıkıcı bir deprem açıkcası. O gün yüksek katlı binaların olmadığı da düşünülürse iki katlı, üç katlıydı o zaman binalar. Ahşap binalardı. Bursa için bu işin gerçekliği kaçınılmaz bir durum. Biz bu işe yalnız 6 Şubat'ta başlamadık. Bakın Türkiye'de İstanbul, Ankara başta olmak üzere bu 5 yıllık yerel yönetim sürecinde depremle alakalı neler yapıldı 3 aşağı 5 yukarı ortada. Koca İstanbul'da 2 bin civarı konuttan bahsediliyor. Biz Bursa Büyükşehir olarak 14 konut dönüştürmüşüz veya dönüştürmek üzereyiz. 14 bin...

"Google'dan yazın girin, "CHP ve kentsel dönüşüm" diye..."

Önce iki hamle yaptık Japonların kalkınma ajansıyla anlaştık. Önce zeminimizi tanıdık. Artık Bursa'nın zemininin tamamını tanıyoruz. İkinci olarak bu zeminin üzerindeki binaları tanıdık. Artık yüzde 85'ini tanıyoruz. Merkez bitti zaten çeperlerdeyiz. Her eski bina yıkılacaktır veya dayanıksızdır diye bir şey söz konusu değil. Önce bunun üstündeki binaları tanımak lazım. Bir kere bu iki konuyu hallettik. Öncelikli kentsel dönüşümlü alanlarımızı belirledik, çok seri bir şekilde başladık. BURKENT diye bir şirketimiz vardı. Ben göreve geldiğimde 2017 Kasım'da 2017 yılı için 17 çalışanı olan 12 milyon cirosu olan küçücük bir şirketti, hafriyat döküm sahalarını işletiyordu. BURKENT artık Kiptaş modeli büyük bir inşaat şirketi. 2 milyardan fazla ciro yaptı geçen yıl. 40 tane mimar, mühendis ve şehir plancısı çalışıyor bünyesinde. 5 tane ayrı ofis açtık. İnsanlara anlatıyoruz, kentsel dönüşüm zordur diye. Google'dan yazın girin, "CHP ve kentsel dönüşüm" diye.



Çünkü kentsel dönüşüm her yerde sıkıntılıdır. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi bir de bunu kasmak içn germek için araç olarak kullanılır siyaseten yani. Farklı şehirlerdeki örneklerine bakabilirsiniz. Ama biz bir taraftan Bursa'ya kentsel dönüşüm anlatmaya başladık. Araba yatağı, Ulus... Saydığım mahalleler ayrı ayrı kentsel dönüşümler. Değirmenönü, Karapınar, Yiğitler, 75. Yıl, Esenevler, İstanbul yolu, Beşyol, Gaziakdemir, Sıcaksu... Bakın en son yaptığımız kentsel dönüşüm. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşümü 420 dönümlük alanda 2 bin 300 tane konutun 300 civarını yıktık.

"Biz kentsel dönüşümü konuşmuyoruz biz kentsel dönüşümü hayata geçiriyoruz"

15 yıldır bursa burayı tartışıyordu. Allah'a şükürler olsun. Hem de öyle 15 katlı 20 katlı binalarla falan değil. Zemin +5 zemin +7 katlı binalarla ve ona göre sosyal alanlarını, yolunu, diğer alanlarını ayırarak bu dönüşümleri gerçekleştirdik. Biz 5 yıldır Bursa'da kentsel dönüşümle alakalı ilmek ilmek dokuduk ve bundan sonraki süreçte yeni dönemle alakalı bir hedef koyduk. 2024-2029 aralığı için 100 bin konut dönüşümü ve 16 bin sosyal konut. Evet hayal pahalılığı ve kira maliyetleri çok konuşuluyor Türkiye'de. Buna da engel olması, önlemesi, destek olması adına 16 bin yeni sosyal konut farklı ilçelerimizde 100 bin tane de konutumuzun dönüşümünü sağlayacağız.



Bundaki yol haritamız tamamen 4-5 yıl önce başladığımız zemin ve zemin üzerindeki binaları tanımayla alakalı süreç bizim yol haritamız. Ama bugün hala bakıyorum ki birileri hala kentsel dönüşümden bahsediyor. Başta İstanbul olmak üzere. Maalesef atılan doğru düzgün bir adım bile yok. Biz tabii bunu yaparken sadece Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarını değil benim saydığım sadece büyükşehir marifetiyle. 100 bin hedefi sadece bizim. Fakat su an gerçekleştirdiğimiz 14 bin konutla alakalı dönüşüm sadece büyükşehirle alakalı olarak. Bir de Osmangazi ve Yıldırım belediyeleri var bizim.



AK Parti, Cumhur İttifakı belediyeleri. Bunların da ayrı ayrı gerçekleştirdiği kentsel dönüşümler var, rakamsal olarak bizim kadar olmasa bile. Biz kentsel dönüşümü konuşmuyoruz biz kentsel dönüşümü hayata geçiriyoruz, harekete geçiriyoruz. Şükürler olsun kar topu misali bu artık iyice artmaya ve bilinç oluşmaya başladı. Özellikle son deprem insanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi noktasında biraz daha önemli bir ders oldu desem hiç mübalağa olmaz yani.

"Murat Kurum bakanıma bu projede çok teşekkür ediyorum"

Üstadım biz dönüşümü sadece bina yenileme olarak görmüyoruz. Biz aslında o eskiyen konutları yıkmakla beraber yeni yollar açıyoruz. Yeni yeşil alanlar, yeni sosyal alanlar yapıyoruz. Tekrar bir şehir planlama yapıyoruz. Biz ada bazında bir dönüşüm yapıyoruz. Bölgeyi dönüştürüyoruz komple. Taşıma sistemini yapıyoruz. Bir yerde yaptıklarımızı diğer alana taşıyıp diğer tarafta bu sefer çalışmaya başlıyoruz. Bu Bursa'da gerçekte çok ciddi şekilde artık ses vermeye ses getirmeye başladı. Ama aynı zamanda biz bu dönüşümle Bursa gibi Osmanlı'yı kuran şehir Osmanlı'nın ilk başkenti tarihi şehir Bursa'yı ayağı kaldırıyoruz. Hanlar Bölgesi 480 dönümlük alanda ben az önce saydığım dönüşümlerde saymadım onu. Çünkü bu bir konut dönüşüm değil. Evet konutları yıktık. 7 katlı binaları yıktık, tam 20 bin metrekare alan açtık.



Ama 13 han, 1 tane bedesten çarşı, 12 tane üst açık çarşı, 21 tane cami en büyüğü Ulu Camii olmak üzere. 480 dönümlük alanda binlerce alışveriş mekanı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Bu güzelliklerin hepsi 7 katlı binalar tarafından kapatılıyordu. Şimdi onları açtık. Muhteşem bir meydan ortaya çıktı. Maalesef 70 yıl önce yıkılmış Sarıca Sungur Mescidi tekrar ihya edildi. Altına 400 araçlık otopark oluşturuldu.



Ve Bursalı hemşehrilerimizin bundan çok daha maliyetli projeler yapmamıza rağmen birinci sırada gördükleri proje bu. Onu özellikle ifade edeyim. Bu projede ben Murat Kurum Bakanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah İstanbul'da da çok güzel şeylere yürekten inanıyorum seçildiğinde. Murat Kurum Bakanımın, Sayın Cumhurbaşkanımın özel desteklerini burada anmadan geçemeyeceğim.

Bursa'da ulaşım alanında yapılanlar

Bursa'da ulaşım sorununa dair soruyu cevaplayan Başkan Aktaş, "Her büyük şehrin sorunu trafik. Muş bizim kardeş şehrimiz. Muş'a gittim. 107 bin nüfuslu. En büyük sorununuz ne dedim, onlar da trafik, ulaşım dediler. Her ilin özellikle büyükşehrin, şehir merkezinde toplanmış, yoğunlaşmış şehrin ana konusu. Bursa'da 3 milyon 214 bin nüfuslu. 2 milyon 200 bin nüfusun merkez yaşadığı, yapışık 3 ilçede yaşadığı bir şehir Bursa.

Tabii geldiğimiz günden itibaren akıllı kavşaklarla, yeni viyadüklerle, yeni tünellerle, köprülü kavşaklarla, yeni yollarla, yol genişletmelerle ciddi rahatlatmalar yaptık. Tabii toplu taşıma büyükşehirlerin olmazsa olmazı. Benim için kriter şu; 750 bin günlük bin işi biz şu an itibariyle 1 milyon 230 binlere getirdik. Yani yüzde 65'lik bir büyüme var. Bursa'nın nüfusu sadece yüzde 10 büyük bu 6,5 yıl içerisinde.

"Yeni otobüs yatırımları yaptık. 477 tane yeni araç ekledik"

Biz toplu taşımada yüzde 65 kapasiteli daha fazla yatırım yapmışız. Ne yapmışız; raylı sistemlerle alakalı yeni hatlar eklemişiz. Optimizasyon yaptık. Sefer aralığını 5 dakikadan 2 dakikaya düşürdük. Bununla çok daha fazla insan taşımaya başladık biz. Bu 12 milyon avroluk yatırımla biz aslında 120-130 milyon avroluk bir fayda sağladık. Beraberinde yeni otobüs hatları açmışız. İtilen, arıza yapan otobüsler kolay kolay çıkmaz.

Belirli pik saatler var trafikte ama genel anlamda biz bunu yaşamıyoruz desem mübalağa olmaz açıkçası. Yeni otobüs yatırımları yaptık. 477 tane yeni araç eklemişiz. Biz Türkiye'nin en geç filosuna sahipiz. 6 bizim yaş ortalamamız. Yani takdir edersiniz ki, kaliteli bir alt yapı ortaya sunmanız insanların toplu taşımayı daha tercih edilir kılıyor.

"Türkiye'nin en ucuz toplu taşıma işlemini yapan ilk belediyeyiz"

Burada devam eden hatlarımız, yeni yatırımlarımız var. Ben şunu söyleyeyim, biz bir taraftan da Türkiye'nin en ucuz toplu taşıma işlemini yapan ilk belediyeyiz. İlk 5 büyükşehir arasında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya nüfus büyüklüğü olarak. Finanse ediyoruz bu işi. Özel halk otobüsleriyle anlaşmalıyız. Asla 65 yaş üstüyle alakalı bir sıkıntı olmaz. Şehit, gazi ailesi, öğrenciyle ilgili bir sıkıntı olmaz. Maalesef İstanbul'da gördüğünüz o birçok manzarayı Bursa'da görmeniz kesinlikle mümkün değil. Bu kadar ciddi artışa rağmen. Bakın ben bir oran veriyorum. Şehir yüzde 10 arttı. Toplu taşımadaki kapasite yüzde 65 civarında arttı.

750 binden 1 milyon 230 bin toplu taşımaya, binişe taşıdık biz günlük taşıma kapasitesini. Beraberinde elektrikli otobüslere dönüyoruz bir taraftan. Posta posta almaya başladık. Çünkü ucuz fiyat politikasını devam ettirmeniz için maliyetlerinizi düşürmeniz lazım. Akaryakıt maliyetlerinin arttığını düşünürsek dolasıyla hem çevreye saygılı hem de daha ucuz maliyetle altyapı oluşturacağımız elektrikli otobüslere de bir taraftan dönüşüm sağlıyoruz.

"İstanbul'un geliri bizden fazla"

İstanbul'un nüfusu 15 milyon küsür. 15 milyon 50 bin gibi. Bizim nüfusumuz 3 milyon 214 bin. Yani biz İstanbul'un 5'te 1'ine sahip bir şehiriz. İstanbul 5 bin 300 kilometrekare biz 10 bin 880 kilometrekareyiz. İstanbul'un geliri bizim gelirimizin 8,5 katı. Çünkü şirket merkezleri İstanbul'da olduğu için İstanbul'un geliri bizden fazla." dedi.

"Gençlerle aram çok iyi..."

Gençlerle olan ilişkisine de değinen Başkan Aktaş, şu ifadeleri kullandı;

Gençlerle aram çok iyi. Empati yapıyorum. Benim 29 yaşında bir oğlum 19 yaşında bir kızım var açıkçası. Kızım İstanbul'da okuyor hatta endüstri mühendisliği okuyor. Henüz yeni hazırlık sınıfında. Şunu ifade edeyim; bir kere onların istekleri, söylemleri, talepleri benim için önemli bir gösterge. Ama benim artık iki tane değil Bursa'da binlerce çocuğum var. Onların her birinin ihtiyacı, sıkıntısı, problemi... Empati yapıyorum bunlarla alakalı kendi evlatlarım gibi. Onlarla kendi geçirdiğim süreçler var gençliğimde. Evet benim dönemimin gençliği farklıydı. Şimdiki gençler farklı şeyler konuşuyor, farklı imkanlara sahipler.



Dolasıyla bunu bu manada planlarsanız müstakil bir Gençlik Spor Daire Başkanlığı diye bir başkanlık oluşturdum. Tamamen bu çatı altında uzman, genç yöneticimlerle beraber ana okullarından başlayıp, iş bulana kariyer planı yapana kadar süreçte biz genç diye 29 yaşına kadar tabir ettiğimiz kesime dokunan hamleler yapıyoruz. Ana kucakları var mesela. Bizim tescilli işimiz. 33 tane ana kucağı var Bursa'da. 4 binden fazla yavrumuz o ana kucaklarında ücretsiz bir şekilde eğitim alıyor. Hepsi birer sıcak okul öncesi eğitim veren yuva ve hepsi Milli Eğitim müfredatına kayıtlı.

Öğrencilere verilen Genç Kart uygulamasının detayları

Gerek lise gerek üniversite düzeyinde meslek liselerine verdiğimiz buslarımız mevcut. Beraberinde üniversiteye hazırlanma ve daha sonra staj ve iş imkanlarıya alakalı Bursa İstihdam Kariyer Ofisi marifetiyle yaptığımız çalışmalar var onlara yönelik. Bir de tabii arzu ediyoruz gençlerimiz sporla, kültürle, sanatla yetişsinler. O konuda kendilerine bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni döneme dair de tabii bunların farklı projelerle altını doldurmaya çalıştık. Şükürler olsun, yurt konusunun sıkıntı olduğu zamanlarda da 1 ay, 2 ay, 6 ay ev sahipliği yaptık. Onları misafirhanemizde ağırladık. Bursa'da bu konuda hiçbir sıkıntı yaşanmadı. 2 devlet üniversitemiz bir de vakıf üniversitemiz olmak üzere 85 bin civarında üniversite öğrencimiz mevcut Bursa'da.



Bugün öğrencilerimize sağlanan ciddi imkanlarımız var. Yeni dönem için mesela Genç Kart uygulamamız var. Her öğrencimizin kartına 5 bin TL yüklüyoruz. Arzu eder senfoniye gider arzu eder sinemaya gider arzu eder tiyatroya gider. Sadece kültür sanat faliyetlerinden istifade edeceği yıllık ona vereceğimiz 5 bin liralık bir kart var. Yine çocuklarımız kantinden istifade etsinler diye Kantin Kart uygulamamız var. Kantin destekleriyle alakalı. Belki ailenin eksik, aksık kaldığı yerleri olabilir. Bu manada da sosyal projelerle çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz.

Gençlere 100 bin TL'lik hibe desteği

Genç girişimcilerle alakalı özellikle kendi işini kurmak isteyen çocuklarımızla alakalı 100 bin TL'lik hibe kaynağımız var. Beraberinde de özellikle TEKNOFEST kuşağı diye artık bir nesil yetişmeye başladı. Bursa'da özellikle teknolojinin hakim olduğu Türkiye'nin bazen ikinci bazen üçüncü büyük ihracat şehri. Onların da özellikle bu sürece hazırlanmasında malzeme desteğinden yer desteğine atölye desteğine kadar türlü türlü imkanları sağlamaya çalışıyoruz.



Gençlerimiz artık çok ilgililer. Bu artık fen lisesi öğrencileri için değil. Bunu artık ticaret lisesi öğrencileri, imam hatip lisesi öğrencileri.. Birçok genç yüksek teknoloji, uzay havacılık, İHA, SİHAlarla alakalı müthiş meraklı ve müthiş mucit çocuklar var, biz bunlardan istifade ediyoruz. Mesela yangın söndürmeyle alakalı dronlarla yangın söndürmeyle alakalı satın aldığımız bir proje oldu. Gençler üretti biz bundan istifade ettik nihayetinde.



Çünkü yüksek katlı binalarda yangına müdahaleyle alakalı bunları yapma imkanına sahipsiniz. Şunu ifade edeyim onların o heyecanı, o hamleleri bizim için, şehrimiz için, ülkemiz için çok kıymetli. Yıllardır ne konuşuyoruz gayri safi milli hasılatımızı yükseltmek için teknoloji üretmemiz lazım. Artık KAAN'ı kendi uçağını üreten, kendi milli tankını üreten kendi yerli milli otomobilini üreten TOGG biliyorsunuz Bursa'nın ev sahipliğinde üretilen bir marka. Bunlar çok kıymetli ve değerli. Ülkemizin gelecek yarınlarının güzelliklerinin habercisi açıkçası bu beni heyecanlandırıyor.

"En ucuz ekmek, ulaşım su Bursa'da"

"Bir sokak röportajında üniversite öğrencisi konuşuyor Bursa'da burada diyor ulaşım çok ucuz, su ucuz ve en önemlisi ekmek ucuz. Bu üçü hala en ucuz Bursa'da mı?" sorusunu yanıtlayan Aktaş, "Tabii ilk 5 büyükşehir arasında çok iddialı bir şekilde söylüyorum yalnız bizim ekmeğimiz 400 gram, İstanbul'da Ankara'da ekmek 200 gram. İlginç bir şey söyleyeyim. İstanbul halk ekmek bütün İstanbul'un ekmek ihtiyacının yüzde 12'sini karşılıyor.

Ankara'da 15,16 civarında. Biz Bursa'nın ekmeğinin yüzde 22'sini biz üretiyoruz. Bunlar arasında baktığımızda en ucuz ekmek, toplu taşıma ve su ücretlendirmesi de yine Bursa'da. Ayrıca üniversite öğrencisi evde kalmayı tercih ederse yüzde 50 indirimli kullanıyor suyu." dedi.

Yaşlılar için projeler

Yaşlılar ve emekliler için projelerinden bahseden Aktaş, "Gönül Bağı projesi... Kolye şeklinde veya bir bileklik şeklinde. Yalnız yaşayan veya karı koca yaşlarını almışlar ve beraberinde vücutlarının çok fazla hareket kabiliyeti yok. Dolasıyla bunlar günün hangi saatinde olursa olsun bu gece 3-4 gibi olabilir. Veya sabahın çok erken saatinde, gün içerisinde de olabilir. Anında tuşa bastıklarında hatta onların şeker ve belirli kan değerlerini de anlık ölçen aletlerle beraber bizim evde bakım hizmetlerine bir sinyal geliyor ve anında müdahale ediliyor. Bu Gönül Bağı projesinde istifade eden 360 küsür sakinimiz var. Dolasıyla onlara anlık hizmet verme imkanına sahip oluyoruz.

Cumhurbaşkanımız bu yılı Emekliler Yılı ilan etti. Emekli sayısı her geçen gün artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız devletin imkanları doğrultusunda bunlarla alakalı yapılacak çalışmalardan bahsetti. Zaman içerisinde ekonominin seyrine göre yeni imkanlar sağlanacağından Sayın Cumhurbaşkanımız bahsetti. Biz bu yıl Emekliler Yılı ilan edilmesi dolasıyla bir fırsat olarak kabul ettik, bizim de çalışmalarımız oldu.

"65 yaş altına da toplu taşıma indirimli"

Bir kere her tür emekliye maddi durumu iyi olsun olmasın müracatı halinde toplu taşıma eğer 65 yaş üstüyse bedava. 65 yaş altındaysa her tür toplu taşıma yüzde 25 indirimli. Yine su ücretleri, faturaları yüzde 25 indirimli. 400 tl fatura geliyorsa emekliye 300 TL fatura gelecek. Sosyal tesislerimizin tamamı yüzde 25 indirimli. Emekli kişiye yüzde 25 indirimli olarak uygulama imkanına sahip olacağız. Beraberinde de Ramazan ve Kurban Bayramlarında yılda iki kez olmak üzere 1500 TL yüklüyoruz. Arzu eder arzu eder kıyafet alır arzu eder bir başka ihtiyacını görür. Bunun ilk uygulamasını Ramazan başında 100 bin emekliye gerçekleştirdik. Bir de özel bir yeni döneme mahsus kampanyamız var.

O da biz istiyoruz ki yıllarını vermiş, çalışmış artık ileri yaşlarında olan emeklilerimiz gezememişler birçok şeyi ihmal etmişler şimdi onlara her yıl bir şehir dışı gezisiyle tamamen masrafları bize ait olmak üzere bu Çanakkale olabilir, Konya olabilir İstanbul gezisi olabilir bu başka bir gezi olabilir bizim tarafımızdan A'dan Z'ye yemeği dahil gerçekleştirilmiş bir gezi emeklilerimize veriyoruz." dedi.

"Kadınların hayatına değer katmaya çalışıyoruz"

Bursa'da kadınlar için yapılan projelerden de bahseden Aktaş, şu ifadelere yer verdi;



Artık kadınlarımız iş hayatının içinde daha fazla var. Bursa kadın kooperatiflerimiz çok meşhur oldu diyebilirim. Göreve geldiğimde 9 olan kadın kooperatif uygulamamız şu an 47. 6,5 yıl içerisinde 47 kadın kooperatifimiz var. E-ticaret uygulamaları başladı.



120 -130 üyesi olan kadın kooperatiflerimiz var. Ciddi üretim yapıyorlar. Gıda başta olmak üzere ev eşyasıyla alakalı üretim yapanlar var. Ciddi istihdam sağlayanlar var.



Ama bunun yanında kendi farklı girişimlerini hayata geçirmek isteyen kadınlara da 100 bin TL hibe veriyoruz. Kadın çalışanların sayısı artsın istiyoruz. Tabii ki kadın çalışanların sayısı artısın istiyoruz. Bursa gibi sanayi şehrinde özellikle bir otomotiv şehrinde onun yan sanayisini güçlendirmek için kadın emeğinin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunun yanında kurduğumuz aile destek merkezleriyle, mola evleriyle, anne-çocuk beraber gidecekleri eğlence merkezleriyle sosyal açıdan onların hayatına değer katmaya çalışıyoruz.

Murat Kurum'a dair

Murat Kurum'u Alinur Aktaş şöyle anlattı;

Murat Kurum Bakanımızla Başkanımızla ben 2018-2023 aralığında 5 sene dolu dolu çalışmış birisiyim. Onun öncesinde çevre şehircilik bakanlığı bürokratlarındandı Murat Bey biliyorsunuz. Yaşı ve pozisyonu, tecrübe itibariyle ben hayatımda bu kadar azimli, kararlı, şehrine aşık ve işini gerçekten kararlı bir şekilde yapan başka bir insan tanımadan desem veya tanıdığım nadir insanlardan bir tanesi.

Murat Bey'in İstanbul için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. İstanbul insanının da bu konuyu hangi siyasi görüşten olursa olsun İstanbul'un geleceği açısından fotoğraf böyle bakacaklarına inanıyorum. İstanbul'a bir kararlılık lazım. istanbul hamasi nutuklarla yönetilecek bir şehir değil. Sosyal yardımlar, belirli projeler mutlaka çok önemli ve kıymetli. Bunlar artık zaten her belediyenin farklı farklı yaptığı çalışmalar. Ama İstanbul'un ulaşımda, altyapı, üst yapı, ketsel dönüşümde radikal adımlar atması gerekiyor. Ben Murat Kurum gibi kararlı bir ismin oluşturacağı ekiplerle İstanbul'da önemli çalışmalara imza atacağına ve İstanbul'un geleceğine önemli bir iyilik yapılacağına yürekten inanıyorum. Ben Bursa'da kendisinden çok istifade ettim.

"İstanbulların Murat Kurum avantajını kullanacağına inanıyorum"

Kentsel dönüşümle alakalı az önce size bahsettiğim size projeler var. Ben telefon açardım, Murat Kurum hangi saatte ararsanız arayın ulaşabilecek bir insan. Arardım. Akıl sorardım. Bunu sadece maddi destek anlamında söylemiyorum. Her şehrimiz çok kıymetli. Ülkemizin 81 tane birbirinden değerli ili var. Ama İstanbul bu işin kalbi. İstanbul iyiyse Türkiye iyi. Her ne kadar nüfusun yüzde 16-17'si İstanbul'da yaşıyor gözükse de İstanbulla ilintisi olmayan şehir yok. Her şehrin İstanbulla bir şekilde irtibatı var. Bu manadaki geleceği görmüş, geleceği iyi hazırlanan İstanbul sadece İstanbul içn değil bütün Türkiye hatta dünya için değerli. İstanbulluları ciddi bir avantajın beklediğini bu manada da İstanbulların Murat Kurum avantajını kullanacağına inanıyorum.