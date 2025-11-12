Bursa'ya şehit ateşi düştü: Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi 5 aylık hamileydi

- Bursa'ya, Türkiye'ye gelirken düşen uçakta şehit olan Hava Pilot Serdar Uslu'nun acı haberi ulaştı.
- Uslu'nun şehadet haberi Yenişehir'deki baba ocağına yetkililerle birlikte iletildi.
- Şehidin hamile eşi Göknur Uslu, 5 ay sonra baba olacaklarını öğrenmişti.
Türkiye'ye şehit ateşi düştü...
Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerimiz bulunuyordu.
Uçakta bulunan Hava Pilot Serdar Uslu da şehit olan askerlerimiz arasında yer alıyordu.
BABA OCAĞINA HABER ULAŞTI
Uslu'nun şehadet haberi, Yenigün Mahallesi'nde bulunan baba ocağına ulaştı.
Baba ocağına haberi, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Garnizon Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile verdi.
Askeri erkanın yanı sıra haberi alan yakınları ve mahalle sakinleri geldi.
5 AY SONRA BABA OLACAKTI
Şehit Hava Pilot Serdar Uslu'nun eşi Göknur Uslu'nun hamile olduğu, Şehit Serdar Uslu'nun 5 ay sonra baba olacağı öğrenildi.
TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Uslu'nun ailesinin yaşadığı apartmanın 3'üncü katında bulunan eve Türk bayrağı asıldı.
Ayrıca, sağlık ekipleri evin önünde hazır bekletildi.