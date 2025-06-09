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Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram denetimi

Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram denetimi Tatilcilerin İstanbul'a dönüşü nedeniyle, otogarın giriş ve çıkış gişelerinde yoğunluk yaşanıyor. Polis de emniyet kemeri, takometre ve lastik denetimi yapıyor.