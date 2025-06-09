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Bayram tatilinden dönüş trafiği yoğunluğu sürüyor

Bayram tatilinden dönüş trafiği yoğunluğu sürüyor Bayram için Türkiye'nin çeşitli köşelerinden memleketlerine ya da tatil beldelerine giden vatandaşların bir kısmı dönüş yolculuğuna başladı. Bayram tatilinden dönüş, kara yollarında yoğunluğa neden oldu.