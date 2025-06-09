Bayram tatilinden dönüş trafiği yoğunluğu sürüyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor.
Tekirdağ-İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu başlamıştı. Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana gelmişti.
Yoğunluğun bugün daha fazla artması bekleniyor.
SÜRÜCÜLERE UYARI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın son günü yola çıkacak sürücülere, "Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonuyla aramıza mesafe koyalım, yorgun ve uykusuz yola çıkmayalım." uyarısında bulundu.
ANADOLU OTOYOLU'NUN DÜZCE GEÇİŞİ İSTANBUL İSTİKAMETİ
Günün ilk saatlerinde de dönüş trafiği nedeniyle, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk görülüyor.
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