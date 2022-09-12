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    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor

    Büyük Menderes Nehri'nde yaşanan kirlilik sorunu sebebiyle çevresinde bulunan bölgelerde tehdit altında. Soruna bir çözüm bulunamaz ise Ege Denizi dahi tehlike altına girebilir.
    • 12.09.2022 - 04:51
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    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor

    Büyük Menderes Nehri, su kalitesiyle Türkiye’nin en kirli nehirleri arasında yer alıyor.

    Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, çöplüğe dönen Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

    "Çöplerden oluşan adacıklar meydana geldi"

    İHA'nın haberine göre Sürücü, “Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri’nin üzerinde yer alan Sazlıköy regülatörün kapakları tarımsal sulama döneminde kapalı tutulduğundan, yukarı nehir havzasından gelen katı atıklar, plastik vb. çöpler ve hayvan ölüleri, regülatör önünde toplanarak çöplerden oluşan adacıklar meydana getirmektedir.

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor - Video

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor #1

    "Yüzer bariyer sistemi çalışmıyor"

    Çevre ve halk sağlığının korunması, ekolojik dengeye zarar verilmemesi, atıkların ve hayvan ölülerinin denize ulaşmalarının engellenmesi için Sazlıköy regülatörü önüne bir yüzer bariyer tesisi projesini hayata geçirmişti. Sistem başarılı olmuş ve çöpler kıyıya alınarak imha ediliyordu. Ancak yüzer bariyer sistemi çalışmadığı için, çöplerin eskisi gibi regülatör kapakları önünde birikerek adacıklar oluşturduğunu gördük.

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor #2

    "Sorun çözülmez ise çöpler Ege Denizi'ne kadar ulaşacak"

    Bu sorun sulama sezonu sona ermeden çözülmez ise çöpler Menderes’in serbest bırakılan suları vasıtasıyla Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’na, oradan da Ege Denizi’ne kadar ulaşacak” ifadelerini kullandı.

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor #3

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor #4

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor #5

    Büyük Menderes Nehri’ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor #6


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