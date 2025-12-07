Büyükçekmece Adliye soygununda 10 gözaltı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda 13 Kasım'da 147 milyon değerinde bir soygun gerçekleşti.

Soygunda, değerleri toplam 147 milyon TL’yi bulan altın ve gümüşler, adliye çalışanı Erdal Timurtaş tarafından ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma geniş çaplı devam ederken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

10 KİŞİ GÖZALTIN ALINDI

Erdal Timurtaş'ın eşi Esma T.'nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların yüklendiği araçta bulunduğu tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine gelen başka bir şüpheli de dahil olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.’nin,, 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti.

BABASI ENSONHABER'E KONUŞMUŞTU

Soygunla ilgili adı geçen ve İngiltere’ye kaçtığı tespit edilen memur Erdal Timurtaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilirken babası Derviş Timurtaş, Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş’a konuşmuştu.

"OĞLUMU KULLANDILAR"

Oğlunun suçu tek başına işleyemeyeceğini savunan baba Timurtaş, "Kullandılar diyorum. Bu işin içinde olan sadece oğlum değildir. Torunlarımla beraber gittiler." dedi.

"BİRİLERİ BU İŞİN İÇİNDE OLABİLİR"

Derviş Timurtaş, oğlunun maddi bir sıkıntısı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bir sıkıntısı yoktu. Evi, arabası vardı. Benim oğlum temizlik görevlisi. Yazılanlar doğru değil. Temizlik görevlisine nasıl anahtar veriliyor? Devlet dairesinde bu nasıl olur? Adliyeden birileri de bu işin içinde olabilir."

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMASINI İSTİYORUM"

Olayın tüm yönleriyle soruşturulmasını isteyen baba, "Tek istediğim araştırsınlar. Bu iş nasıl rahatlıkla olabilir? Polislerden duyana kadar haberimiz yoktu. Etkin pişmanlıktan yararlanmasını istiyorum." diyerek çağrıda bulundu.