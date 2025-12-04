Büyükçekmece Adliyesi'nde 147 milyonluk vurgun: Şüpheli hakkında kırmızı bülten talebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

1 Aralık 2025’te Büyükçekmece Adliyesi, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.’nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı’na bildirilmiş, bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı.

Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

İNGİLTERE'YE KAÇTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.’nin,, 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti.

ARKADAŞLARINA 'ALLAH ÇARŞINIZI PAZAR EYLESİN' MESAJI

Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Öte yandan şüpheli Erdal T.’nin, WhatsApp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin." diye yazdığı öğrenilmişti.

2021 YILINDAN BU YANA ADLİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, yaşanan çarpıcı olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

Edinilen bilgiye göre, şüpheli Erdal T.’nin, hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli emanet kasasının anahtarının bulunmadığı, yalnızca odanın anahtarının bulunduğu öğrenilmişti.

Ayrıca gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.’nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal T.’nin ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

İKİ AY ÖNCE DENETİM YAPILMIŞ

Edinilen bilgiye göre, adli emanet kapısının çift anahtar sistemi ile çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin ise iki ay önce yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşılmıştı.

Yaşanan olayın ise büroda rutin denetim yapıldığı sırada, denetimi gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği öğrenilmişti.

ZİYNETLER, SAHTE VATANDAŞLIK OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Öte yandan Erdal T.’nin, çaldığı altınların, İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

ŞAHIS HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılıyor.

Soruşturma derinleştirirken, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal T. İle eşi Esma T. hakkında da, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılması yönünde ihbarda bulunulduğu öğrenildi.

Ayrıca gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.