Çalışmaları kitaplaştırıldı: Eserlerle Devlet Bahçeli

Bir parti liderinin portresi...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çalışmalarını konu alan ve editörlüğünü Büşra Cin'in yaptığı ‘Eserlerle Devlet Bahçeli' isimli kitap kamuoyu ile paylaşıldı.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, eserin yalnızca fiziki yapıların, kurumların veya projelerin derlemesi değil; aynı zamanda Türk milliyetçiliğinin hamasetten uzak, ilme, ahlaka ve toplumsal dayanışmaya yönelik devlet ve millet anlayışının somut tezahürlerinin kayıt altına alınması olduğu aktarıldı.

"KİTAP ÖNEMLİ BİR KAYNAK NİTELİĞİNDEDİR"

Ayrıca açıklamada, "Kitapta yer alan kurumlar, 16 Türk devletinden 3 kıtaya yayılan tarihi hakimiyetin ve Atatürk'ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı sorumluluk bilinciyle yaşatıldığının somut ve kalıcı göstergesidir. Bu eserler yalnızca bir dönemin değil; köklü bir medeniyet tasavvurunun, derin bir tarih şuurunun ve geleceğe duyulan sarsılmaz inancın mühürleridir.

Kitap, eserlerin kuruluş süreçleri ve çalışmalarını kayda almakla birlikte, ‘Devlet-i Ebed Müddet' anlayışının çağın ihtiyaçları doğrultusunda kurumsal yapılara, sosyal projelere, kültürel çalışmalara ve eğitim faaliyetlerine nasıl dönüştüğünü, fikrin ve inancın politikalara nasıl taşındığını göstermektedir. Bu özelliği ile kitap, önemli bir kaynak niteliğindedir" ifadeleri kullanıldı.