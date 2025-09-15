Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Gözaltında bulunan 1 şüpheli daha jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burada savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden D.Ç., D.C., M.K. ve K.Ç., suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve kara para aklama suçlarından; C.C. ise suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Kenan Tekdağ ise aynı suçlardan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle hakimliğe gönderildi.

D.Ç., D.C., M.K., K.Ç. ve C.C.'nin üzerine atılı suçlardan tutuklanmasına, şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürülmüştü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doğrultusunda suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini genişlettiği; eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmüştü.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanarak 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Çalışmaların devamında firari olan 1 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle aktarılmıştı: