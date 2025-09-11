Can Holding'in kayyum atanan şirketleri

Can Holding'e operasyon...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Türkiye'nin konuştuğu bir operasyona imza attı.

Habertürk ve Show TV'yi de bünyesinde barındıran Can Holding'e yönelik düzenlenen operasyonda, şirketlere kayyum atandı.

TMSF'ye devrilen şirketlerin listesi açıklanırken, yapılan açıklamada da işleyişin süreceği belirtildi.

TMSF, CAN HOLDİNG'E BAĞLI 121 ŞİRKETE KAYYUM OLARAK ATANDI

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak görevlendirildi.

Açıklamada, bu dönemde TMSF'nin temel amacının şirket çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarının korunması ile tüm işleyişin aksamadan sürdürülmesi olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu amaçla şirket yöneticileriyle de görüşmeler yapılmıştır. Sorumluluğumuz altındaki tüm şirketler, mevzuatın gerektirdiği şekilde 'basiretli tacir' anlayışıyla idare edilerek, istikrar ve güven ortamı muhafaza edilecektir. Ayrıca, grup bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumları, kamu sorumluluğu bilinciyle yönetilecektir. Eğitim faaliyetleri kesintiye uğramadan devam edecek olup öğrencilerimizin eğitimi, öğretmenlerimizin katkısı ve velilerimizin desteğiyle güven içinde sürdürülecektir."

- KAYYUM ATANAN BAZI ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:

"Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi"

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Mehmet Kemal Can, Mehmet Şakir Can, Mehmet Kenan Tekdağ, Devran Can, Rumert Onur Can, Murat Can, Devran Çimen, Kemal Çimen, Mehmet Kaya, Cemal Can