Çanakkale açıklarında 54 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu...
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden Sahil Güvenlik botları durdurdukları lastik bot içinde 54 kaçak göçmeni yakaladı.
Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildiler
Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.
Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.