Çanakkale Şehitleri ve Zaferi 111. yılında törenlerle anıldı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlenen ilk tören, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve protokol üyeleri Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Tören, Türk bayrağının göndere çekilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

BOĞAZDAN 21 PARE TOP ATIŞI VE AKROBASİ GÖSTERİSİ

Çanakkale Boğazı’nda demirli bulunan TCG Kınalıada korvetinden 21 pare top atışı yapıldı. Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi “SOLOTÜRK” gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları da Boğaz’da resmi geçit yaptı.

GELİBOLU'DA ANMA PROGRAMI

Gelibolu’daki tören, 2. Kolordu Komutanlığı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Gelibolu Şehitliği’ndeki etkinliklerde saygı duruşu, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve şehit kabirlerine karanfil bırakılmasıyla devam etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’ndaki programda öğrenciler şiirler okudu ve tiyatro gösterileri sahneledi.

57. PİYADE ALAYI YENİDEN GÖREVDE

Kolordu Komutanı Mehmet Özeren, Çanakkale Destanı’nın simgesi olarak yeniden kurulan 57. Piyade Alayı’nın Tarihi Yarımada’da görev yapacağını açıkladı. Özeren, “Geçmişten aldığı güçle, aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir” dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI VE BAKANLAR TÖRENDE

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy de katıldı. Protokol, şehitlik defterini imzaladı ve temsili şehitliklere karanfil bıraktı.

ÇANAKKALE RUHUNU YANSITAN MESAJLAR

Tümgeneral Özeren, konuşmasında Çanakkale Zaferi’nin İstiklal Harbi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda kritik bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. “Vatanın bir karış toprağını düşmana çiğnetmeme uğruna canını hiçe sayan Mehmetçik, destan yazmıştır” sözleriyle şehitlerin fedakârlığını hatırlattı.

ULUSLARARASI KATILIM

Törene yurt dışından Avustralya ve Yeni Zelanda büyükelçileri, askeri ataşeler ve konsoloslar da katılırken, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar da Çanakkale ruhunu birlikte yaşadı. Etkinlikler, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve milli değerleri genç kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlendi.