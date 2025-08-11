Çanakkale'de orman yangını paniği: Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de yangın ile mücadele sürüyor...

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde saat 13.30 sıralarında başlayan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Hızla yayılan yangın, paniğe yol açtı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

VİLLALAR ALEVLERE TESLİM OLDU

Alevler, Güzelyalı bölgesindeki bazı villalara ulaştı.

Ekipler ve vatandaşlar evleri söndürmek için seferber olurken, çevre villalarda kalan bir köpeğin ise başıboş bir şekilde dolaştığı görüldü.

Bölgeden gelen görüntülerde ise birçok ev ve arabanın ise küle döndüğü kaydedildi.

ÇANAKKALE VALİSİ, SON DURUM HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale Çınarlı yangınına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 32 arazöz, 14 itfaiye, 5 dozer 455 personel ile karadan müdahale edilmektedir" dedi.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR

Vatandaşların gerekmedikçe trafiğe çıkmamalarının önem arz ettiğinin altını çizen Vali Toraman, açıklamasının devamında şu ifadelere yer vermişti: