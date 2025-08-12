Çanakkale'de orman yangınında son durum: Tahliyeler sürüyor

Orman yangınlarıyla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Çanakkale'de etkili olan şiddetli rüzgar, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken, alevler hızla yayılmaya devam ediyor.

YANGINLA MÜCADELE ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Merkeze bağlı Kepez beldesi ile Ayvacık ilçesinde yangınlara müdahale aralıksız sürüyor.

Kepez'de başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkilerine sıçradı. Üç köy boşaltılırken, risk altındaki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi.

Havanın kararmasına rağmen ekiplerin alevlerle mücadelesi gece boyunca devam ediyor.

Beldedeki Dardanos mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

ÇANAKKALE VALİSİ’NDEN UYARI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale merkez ilçesinde orman yangınının rüzgarın da etkisiyle hızlı ilerlediğini kaydederek, "Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Vatandaşlarımızın gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Toraman, daha sonra yaptığı paylaşımlarında, şunları kaydetti:

"ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı, Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olalım. Gereksiz trafik oluşturmayalım. Çanakkale Çınarlı yangınına 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personelle karadan müdahale edilmektedir. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve kara yolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımıza sağlık kuruluşlarında müdahale ediliyor. Hayati tehlikeleri yoktur."

Vali Toraman, yaptığı açıklamada Güzelyalı ve Halileli köylerinin ardından Erenköy'ün de tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı.

BOĞAZ VE HAVALANI AÇILDI

Vali Toraman, Çanakkale merkez yangını istikametinde bulunan Halileli köyünün de tedbiren tahliye edildiğini belirtti.

Çanakkale Boğazı'nda trafiğin çift yönlü açıldığını kaydeden Toraman, saat 19.30 itibarıyla Çanakkale Havaalanı'nın uçuş trafiğine açıldığını bildirdi.

Toraman, "Yangın riski sebebiyle tedbiren tahliye edilen vatandaşlarımızdan, riski ortadan kalkanlar evlerine geri dönüyor. Diğer vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.

Vali Toraman, alevler nedeniyle trafiğe kapatılan kara yoluna ilişkin de şunları kaydetti:

"Çanakkale-Ezine kara yolu kontrollü olarak, tek şeritten, çift yönlü olarak trafiğe açılmıştır. Lütfen trafik ekiplerinin yönlendirmelerine riayet edelim. Trafikte dikkatli seyredelim."

Dardanos mevkisiyle Güzelyalı köyü yolunun yangın nedeniyle trafiğe kapatılması üzerine yazlık evlerde ve sahilde kalan vatandaşlar, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve GESTAŞ'ın yaptığı ortak çalışmayla ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi'nden ve Kepez Limanı'ndan tahliye edildi.

EVLER VE ARAÇLAR YANDI

Alevlerin ulaştığı Erenköy'de (İntepe) yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Bölge, güvenlik amacıyla tedbiren tahliye edildi.

Yangın bölgesine ulaşan komandolar da söndürme çalışmalarında ekiplere destek veriyor.

Öte yandan Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde bulunan bir iş yeri alevler arasında kaldı.

ÇANAKKALE - AYVACIK

Çanakkale'de bir diğer yangın ise Ayvacık'ta devam ediyor.

Çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

HAVA ARAÇLARI YANGIN BÖLGELERİNE YÖNLENDİRİLDİ

Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de devam eden yangınlara müdahale için bölgeye çok sayıda hava aracı sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: