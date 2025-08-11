Ali Yerlikaya paylaştı: Çanakkale'deki yangında denizden tahliye anları

Çanakkale'de yangın ile mücadele sürüyor...

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde öğle saatlerinde başlayan yangın, alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Hızla yayılan yangında sahil kesiminde mahsur kalan vatandaşlar, denizden tahliye edildi..

TAHLİYE ANLARI

Tahliyelerle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik ekiplerinin vatandaşları tahliye ettiği anları paylaştı.

348 KİŞİ DENİZDEN TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yerlikaya, toplamda 348 kişinin tahliye edildiğini duyururken, şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarında mahsur kalan 348 vatandaşımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından kurtarıldı.



Bugün Çanakkale’nin Merkez İlçesi Çınarlı Köyü mevkiinde meydana gelen orman yangınları nedeni ile mahsur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine;



1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-66),



5 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-23, TCSG-16, KB-10, KB-57, KB-



62) ve



1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-5) derhal görevlendirildi.



Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından, bölgede mahsur kalan 187 vatandaşımız denizden ve 161 vatandaşımız ise Sahil Güvenlik kara araçları ile karadan olmak üzere toplam 348 vatandaşımız emniyetli bölgelere tahliye edildi.



Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı'mızı tebrik ediyorum.



Rabbim her türlü afetten ülkemizi, milletimizi ve tüm canlıları korusun