Biga'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Türkiye, son günlerde biri bitmeden diğeri başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Çıkan yangınlarda yüzlerce hektar alan küle dönerken bir yangın haberi de Çankkale'den geldi.

Biga'da bugün saat 12.00 sıralarında Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yangın kontrol altına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi.

Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.



AA'nın haberine göre; havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında