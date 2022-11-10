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    Çankırı'daki işçiler iskelede saygı duruşuna geçti

    Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılında düzenlenen törene, işçiler iskeleden katıldı.
    • 10.11.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 12:45
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    Çankırı'daki işçiler iskelede saygı duruşuna geçti

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84'üncü yılı nedeniyle yurt genelinde anma törenleri yapıldı.

    Çankırı'da, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kent meydanında bulunan Atatürk Anıtı önüne çelenklerin bırakılmasının ardından sirenler çaldı ve saygı duruşu gerçekleştirildi.

    İskelede saygı duruşuna geçtiler

    Atatürk Bulvarı'ndaki özel hastanenin dış cephe iyileştirme çalışmalarını yapan inşaat işçileri, Ata'yı anmak için işlerini bırakıp iskele üzerinden saygı duruşuna katıldı.

    2 dakika boyunca saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı'nı okuyan işçiler, ardından çalışmaya devam etti.

    Çankırı daki işçiler iskelede saygı duruşuna geçti #1


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