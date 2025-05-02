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Haber Merkezi

23 Nisan’da TBMM'deki resepsiyona katılmak yerine Ankara’da miting düzenleyen CHP, tartışma yaratacak bir gelişmeyle gündeme geldi.

CHP OTOBÜSÜ, POLİSİN ÜZERİNE SÜRÜLDÜ

Miting günü, eski Meclis binasına yönelen partili heyeti taşıyan CHP otobüsünün sürücüsü G.G., iddiaya göre polis ekiplerinin “dur” ikazına uymadı ve aracı güvenlik güçlerinin üzerine sürdü. Olay anına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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SÜRÜCÜ, ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yaşananların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürücü G.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şoför, çıkarıldığı mahkemede tutuklama talebiyle hâkim karşısına çıkarıldı.

Ancak nöbetçi mahkeme, G.G.'yi “birden fazla kamu görevlisine direnme” suçlamasıyla, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

CANLI YAYINDA "O VİDEO GERÇEK Mİ, MONTAJ MI" TARTIŞMASI

Yaşanan olaylar, Tv100'de Hande Aydemir'in sunduğu Şimdi Konuşalım programında ele alındı.

Eski bakan ve DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker, bir kısım muhalif medyada ve sosyal medya paylaşımlarına dayanarak, söz konusu videoda yer alan polisin, görüntüye göre otobüsün altında kalması gerektiğini, videonun üzerinde oynandığını iddia etti.

Benzer ifadeleri hukukçu Ersan Şen de savundu.

Gazeteci Ferhat Murat ise, görüntünün devamında polis görünmese de kenara kaçtığını söyledi. Görüntünün Emniyet Genel Müdürlüğü kameralarınca kaydedildiğine vurgu yapan Ferhat Murat, tane tane videoda yaşanan olayı teknik bir dille de anlatmaya çalıştı.