TV100 canlı yayınında gergin anlar

Türkiye'de siyasi arenada gündem tüm yoğunluğuyla sürüyor..

Canlı yayın ekranlarında da karşılıklı oturumlar zaman zaman tartışmaları meydana getiriyor.

O tartışmalardan biri de TV100 ekranlarında Erdoğan Aktaş'ın sunduğu Eşit Ağırlık programında yaşandı.

Türkgün gazetesi Ankara Temsilcisi Kadir Yıldız ile Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya arasında tartışmanın dozu yükseldi.

"SEN GAZETECİ OLARAK BENİ ELEŞTİRİYORSUN YA, BEN MİLLETVEKİLİYİM"

Yıldız, "Sizin işiniz kaygı pompalamak, endişe yaratmak değil. Sizin işiniz pozitif bir gündem oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Bülent Kaya ise bu sözlere, "Siz devlet yönetmiyorsunuz, propaganda yapıyorsun. Sen bir gazeteci olarak ben bir milletvekiliyim beni eleştiriyorsun ya..Ben parlamenterim." şeklinde yanıt verdi.