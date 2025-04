Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret eden isimlerden birisi de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.

Ziyaret sonrası konuşan Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in kızıyla da görüştüğünü de söyledi.

"Bugün daha olumlu haberler alıyoruz." diyen Yılmaz, devam eden açıklamasında şöyle konuştu:

"YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDIK, CUMHURBAŞKANIMIZ DA TAKİP EDİYOR"

Yetkililerden, doktorlardan bilgi alma imkanımız oldu. Çok şükür bugün Sırrı Bey'in durumuyla ilgili daha olumlu haberler alıyoruz. Tabii bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Ağır bir sağlık tablosuyla karşı karşıyayız. Gereken her şey yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu süreci yakından takip ediyor. Bizler de bugün buradayız. Sırrı Bey sadece bir siyasetçi değil, farklı fikirleri ve düşünceleri de olan bir insan. Çok farklı kesimlerle, insanlarla köprüler kurabilen bir kişiliğe sahip, bir taraftan da moralini hep biliyoruz. En zor şartlarda dahi yaptığı esprilerle gündem olmuş bir kişilik.

"KIZI CEREN HANIM'LA DA GÖRÜŞTÜK"

Bu sağlık mücadelesinden de başarılı çıkacağına inanıyoruz, dua ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Ceren Hanım ile de kısaca görüştük. Ben doktor değilim ama sadece Ceren Hanım görebiliyor kendisini, daha iyi bir durumda olduğunu ifade edebilirim diyor.



Bu bizim için güzel bir haber. Daha olumlu bir tablo olduğunu ifade edebilirim, uzun süre herhalde bu mücadele devam edecek.



Sağlık her şeyin başı, kendisine sağlık diliyoruz. Bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz. sağlığına kavuşması için duacıyız. İmkanlarımızla, ekiplerimiz, doktorlarımız her türlü gayreti sarf ediyor.