Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Venezuela'ya ABD müdahalesine karşı çıkarak diyalog ve istikrar çağrısında bulundu.
- Yılmaz, Türkiye'nin milli menfaatlerini ön planda tutarak dış politikasını ilkeler ve gerçekler temelinde yönettiğini belirtti.
- Venezuela'daki krizde, taraflarla diyalog içinde olmaya devam edeceklerini söyledi.
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesi tüm dünyanın gündemine oturdu.
Operasyona ilişkin tepkiler de destekler de görülürken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin açıklama yaptı.
"DIŞ POLİTİKA, AKILLA YÖNETİLEN ÖZELLİKLİ BİR ALANDIR"
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış politikanın, ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatleri esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alan olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE OLARAK, VENEZUELA HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Liderliğin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
Küresel sistemde belirsizliklerin, güç siyasetinin ve kaosun hakim olduğu dönemlerde ise bir kat daha önemli ve hayatidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tecrübeli ve dirayetli liderliği dünyamızın ve bölgemizin içinden geçtiği zorlu dönemde büyük bir değerdir.
Bu gerçeği Suriye, Ukrayna ve Gazze bağlamında yaşanan krizlerde gördük. Venezuela'da yaşanan krizde de Türkiye Cumhuriyeti olarak uluslararası hukukun, milli iradeye saygının ve Venezuela halkının yanında olmaya, tüm taraflarla diyalog içinde istikrarı savunmaya devam edeceğiz.