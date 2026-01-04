Cevdet Yılmaz: Venezuela halkının yanında olmaya devam edeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i alıkoyduğu askeri müdahalesi tüm dünyanın gündemine oturdu.

Operasyona ilişkin tepkiler de destekler de görülürken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz konuya ilişkin açıklama yaptı.

"DIŞ POLİTİKA, AKILLA YÖNETİLEN ÖZELLİKLİ BİR ALANDIR"

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dış politikanın, ana muhalefetin hezeyanlarına, gündelik yaklaşımlarına ve sorumsuz açıklamalarına göre değil, ilkelerin ve gerçeklerin sentezlendiği, milli menfaatleri esas alarak, akılla yönetilen özellikli bir alan olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE OLARAK, VENEZUELA HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Liderliğin her zaman önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: