CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 23 Şubat 2026’ya ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde davalar bitmiyor...

Yapılan kurultaylara "şaibe" karıştığına yönelik şikayette bulunanların ardından açılan davalar sürüyor.

Bugün de yine "şaibe" iddialarına ilişkin CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı dava görüldü.

ERTELEME KARARI ÇIKTI

26'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın, 23 Şubat 2026’ya ertelendiği açıklandı.

12 ŞÜPHELİ "OYLAMAYA HİLE KARIŞTIRMAKLA" SUÇLANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda şaibe olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucu açılan davada, yargılama süreci 4 Kasım’da başladı.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi gereğince “oylamaya hile karıştırılması” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, CHP 38'inci Olağan Kurultayı’nda divan başkanı olarak görev yapan Ekrem İmamoğlu ve diğer şüphelilerin ortak hareket ettiği belirtildi.

Bu doğrultuda; şüphelilerin, kurultay salonunda birinci tur oylama sonucunda ikinci tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları ifade edildi.

OY KULLANAN DELEGELERDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Ayrıca kurultayda oy kullanan bazı delegelere yönelik çeşitli usulsüz faaliyetlerde bulunulduğu kaydedildi.

Bu çerçevede, bazı delegelere para ve market alışveriş kartı verildiği, bazılarının ise farklı il ve ilçelerde belediye başkanlığı ya da belediye meclis üyeliği adaylıklarının teklif edildiği iddia edildi.

İddianamede, bazı delegeler ile yakınlarının CHP’li belediyeler ve bu belediyelere bağlı şirketlerde işe alındığı, iddia edilen bu yöntemlerle de kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratıldığı bildirildi.