CHP davasına bakan Ankara'daki mahkeme İstanbul'dan 'kayyum kararını' istedi

CHP, davalarla anılan bir parti haline dönüştü...

CHP, 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davanın 15 Eylül’de görülecek duruşmasına odaklanmışken, İstanbul’da kritik bir gelişme yaşandı.

İSTANBUL YÖNETİMİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada verdiği ara kararla, Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırdı.

GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK ATANDI

Mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı’na, 2024 yılında CHP’den ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

MAHKEME KARARI TALEP ETTİ

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyla, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair dosyanın kendilerine gönderilmesini talep etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, önceki gün 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

DOSYALAR ANKARA'YA GÖNDERİLECEK

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, ayrıca aynı kongreye açılan ceza davasına ait dosyanın da kendilerine ulaştırılmasını istedi.

Bu talep, İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

DURUŞMA 15 EYLÜL'DE

CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması, 15 Eylül'de görülecek.

BAKAN TUNÇ 'BİRBİRLERİNİ ETKİLER' DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı canlı yayında İstanbul'daki kongre davasının Ankara'daki kurultay davasını etkileyeceğini söylemişti.

Tunç, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde." ifadelerini kullanmıştı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU GERİ Mİ DÖNÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresinin iptal edilmesiyle birlikte Özgür Özel’in genel başkanlığa seçildiği kurultay yeniden gündeme geldi.

Kurultaya büyük etki gösteren İstanbul delegelerinin, şaibeli durumu tescillenmesi üzerine kurultayın iptal edilip edilemeyeceği merak konusu.

Hukukçular, İstanbul delegelerinin şaibeli duruma düşmesinin tescillenmesiyle birlikte kurultayın da iptal edilmesini güçlü bir ihtimal olarak görüyor.