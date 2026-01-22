CHP Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi görevden alındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de kriz bitmiyor...

CHP’nin Erzincan İl Başkanı Yalçın Tanrıverdi ve il yönetimi, 19 Ocak tarihli MYK toplantısında görevden alındı.

PERFORMANS YETERSİZLİĞİ İFADE EDİLDİ

CHP kurmayları, Tanrıverdi’nin, il ve ilçe teşkilatlarından gelen şikâyetler ve yetersiz performans sebebiyle MYK toplantısında oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda görevden alındığını belirtti.

Bu arada, görevden alınan il yönetiminin de karara dair yazılı açıklama yapması bekleniyor.

YENİ YÖNETİM BELİRLENECEK

Öte yandan, MYK toplantısından çıkan görevden alma kararının ardından Genel Başkan Özgür Özel, PM üyeleri Ednan Arslan ve Polat Şaroğlu’nu görevlendirdi.

Erzincan’a giderek kararı tebliğ eden ve il teşkilatıyla temaslarda bulunan PM heyetinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda yeni il başkanının belirlenmesi bekleniyor.

Yeni il başkanı için Erzincan Belediye Meclis Üyesi Hakan Çağlar ile eski İl Başkanları Erdem Topçu ve İsmail Arslan’ın ismi geçiyor.