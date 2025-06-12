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İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için Manisa Fatih Sergi Salonunda Zeyrek ailesi ile birlikte taziyeleri kabul etmeye devam ediyor..

MEVLİDE KATILDI

Manisa Cumhuriyet Meydanında kurulan taziye çadırlarını da ziyaret eden Özel, daha sonra Ferdi Zeyrek için Hatuniye Camii’nde okutulan mevlide katıldı.

Özel, vatandaşlarla tek tek selamlaşması sonrası dua etti.

Özel, mevlit töreni sonrası ise camiden ayrıldı.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNDE YENİ YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Aynı gün, Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret etti.

Erdoğan Aktaş'ın kulis bilgisine göre İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in yanında durmasını kendisine ise sahip çıkmasını talep ederken "Küçükler hata yapar, büyükler affeder" dediği öğrenildi..

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KURULTAY DAVASINDA KARAR 30 HAZİRAN'DA

Öte yandan CHP’de “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada sona yaklaşılırken, mahkeme kararının 30 Haziran’da açıklanması bekleniyor.

Karar günü yaklaştıkça muhalefette kavgalar da büyüyor.

Kararın kurultayı şaibeli sayması halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun geri dönebileceği konuşulanlar arasında yer alırken, Kılıçdaroğlu'na yakın muhalif gazeteciler de bunu destekleyen açıklamalarda bulunuyor.

Bunlardan biri olan Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden açıklama yapmadığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU, CHP YÖNETİMİNİ DEVRALACAK GİBİ"

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun 'şaibeli kurultay' davası konusunda anlaşmaya varamadığı ve bu nedenle açıklama yapmamış olabileceğinin altını çizen Yanardağ, "Yılmaz Polat'a yaptığı açıklamaya göre; Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini devralacak gibi. Bunlar izlenim tabii" dedi.

Barış Yarkadaş ise konuya dair, "Bir takım troller, Kılıçdaroğlu'nun 'Kongrede destek istemek için Silivri'ye gittiğini' söylediler ama bu yalan." ifadelerini kullandı.