Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

CHP'de parti içi kavganın yargı sürecinde sona yaklaşılıyor..

Şaibeli kurultay iddialarıyla başlayan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelinirken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Mahkeme kararının kurultayda şaibe olduğu yönünde çıkması durumunda parti yönetimine geri dönmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz bir adım geldi.

2,5 ay sonra Silivri'ye giden Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararının açıklanacağı 30 Haziran'a kısa süre kala İmamoğlu'nu ziyaret etti.

GÖRÜŞMENİN PERDE ARKASI

İmamoğlu ile görüşmesinin detayları ise tv100 canlı yayınında anlatıldı..

"ÖZGÜR'ÜN YANINDA OL, BANA SAHİP ÇIK"

Erdoğan Aktaş'ın kulis bilgisine göre İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'in yanında durmasını kendisine ise sahip çıkmasını talep etti.

"KÜÇÜKLER HATA YAPAR, BÜYÜKLER AFFEDER"

"Biz bir ağacın farklı dallarıyız ama kökümüz aynı" vurgusu yapan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı: