CHP kurultayı soruşturması: Kemal Kılıçdaroğlu yeniden partinin başına geçebilir

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Kasım 2023'te gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında 812 oy alan Özgür Özel, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan 'mutlak butlan' (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda Kılıçdaroğlu'nun partinin başına yeniden geçebileceği iddia ediliyor.

Kurultay davasında CHP Genel Merkezi ve Kılıçdaroğlu'na yakın isimler arasındaki gerginlik kulislere de yansımış durumda.

"KAYYUM İHTİMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN PARTİNİN BAŞINA GEÇEBİLİR"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimler 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde eski genel başkanın kayyum ihtimalini ortadan kaldırmak için partinin başına geçeceğini düşünüyorlar.

Aralarından bazıları böyle bir karar sonrası Kılıçdaroğlu'nun en kısa sürede partiyi yeni bir kurultaya götürebileceğini savunuyor.

"PARTİMİ ADLİYEDE TARTIŞTIRMAM"

Kurultay davası hakkında Halk TV'de Küçükkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Partimi, cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam" demiş, "O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem" ifadelerini kullanmıştı.

Kurultaya ilişkin iddianamede Kemal Kılıçdaroğlu'na 'mağdur' sıfatıyla yer verilmişti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan oylamaya hile karıştırma suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.