CHP, Gürsel Tekin'den savunma istedi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma yapmasını istedi. Buna göre Tekin 15 gün içinde savunma yapacak.

CHP'de 'Gürsel Tekin' krizi sürüyor..

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan ve görevi kabul edeceğini duyuran Gürsel Tekin, CHP Genel Merkez tarafından partiden ihraç edildi..

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ihraç haberini duyurmasının ardından "savunmasının alınmadığını" belirten Gürsel Tekin ihraç kararına sert tepki gösterdi.

Bunun üzerine CHP, harekete geçti.

GÜRSEL TEKİN'DEN SAVUNMA İSTENDİ

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Gürsel Tekin'den savunma yapmasını istedi.

Buna göre Tekin'in 15 gün içinde sözlü ya da yazılı savunma yapması bekleniyor.

