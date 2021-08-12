CHP, kadına hakarete ses çıkarmadı

FOX'ta yayınlanan Aşk Mantık İntikam adlı dizide, kadınlara yönelik ağır hakaretlerde yer aldı. Kadınları aşağılayan dizi hakkında RTÜK'ün ceza kararına, CHP'den karşıt oy geldi.

FOX TV’de yayınlanan, kadınlara yönelik ağır hakaret ve ayrımcı bir dil kullanılan Aşk Mantık İntikam dizisi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dizide yer alan ifadeler için yaptırım uygulanmasını gündeme aldı.

Ancak kurulun CHP’li üyesi, kadınlara yönelik kullanılan ayrımcı ifadeleri savunurcasına bu karara karşı çıktı.

Dizi için gündeme gelen yaptırım konusuna, kurulun CHP’li üyesi Okan Konuralp karşı çıktı.

Diziye yönelik yaptırıma karşı çıkan CHP’li üye Konuralp’in bu hareketi tepki çekti.

CİNSİYETÇİ İFADELER

Kadınlara karşı “Karıya bak be, hem tazminat almış hem de hisselerin yarısını öyle mi? Kahpedeki şansa bak be!” gibi hakarete varan ifadelerin yanı sıra "O adamın seninle evlenmesi mümkün mü, Allah aşkına. Önce bir kendine bak ya" gibi cinsiyetçi ve kaba ifadelerin yer aldığı dizi için yaptırım kararına karşı çıkan CHP’li üyenin, diziyi korumaya yönelik aldığı tavır skandal olarak yorumlandı.

MEDYADA KADINA KARŞI AYRIMCI DİL BM SÖZLEŞMESİYLE KORUNUYOR

Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler çerçevesinde medyada kadına yönelik ayrımcı bir dil kullanılmaması konusu birçok kez gündeme gelmiş ve bu yönde bazı kararlar alınmıştı.

Buna göre medyada kadını aşağılayan ifadelerden uzak durulması, kadınlara dönük ayrımcı bir dil kullanılmamasına dikkat çekilmişti.

Ancak tüm bu girişimlere rağmen halen kadına yönelik ağır hakaretlerin bu kadar kolaylıkla kullanılıyor olması kadın mücadelesi veren sivil toplum örgütlerinin de tepkisine neden oldu.

CHP SEYİRCİ KALDI RTÜK KALMADI

RTÜK ise; Konuralp’in karşı çıkmasına rağmen kadınlara hakaret edilmesine seyirci kalmadı ve yayın hakkında ceza uygulanması kararı aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN BASIN DANIŞMANIYDI

Kısa bir süre öncesine kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı görevini de yürüten Konuralp, daha sonra CHP kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst kurulu Üyeliği görevine seçilmişti.