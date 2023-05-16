CHP'de reklam ekibi kovuldu: İkinci tur kampanyasının başına İmamoğlu ve Kaftancıoğlu getirildi 14 Mayıs seçimlerindeki büyük hezimetin ardından parti içinde değişime giderek 28 Mayıs'ı garantilemeyi amaçlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda seçim kampanyası için Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu'nu tercih etti.

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Aylarca heyecanla beklenen ve rekor bir katılımın olduğu 14 Mayıs seçimleri sonuçlandı.

Oy sayımının uzun saatler sürdüğü seçime ilişkin, Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı adaylarının yüzde 50+1 şartını geçememesi nedeniyle milyonlarca seçmen, 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek.

CHP'de dengeler şaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı açık ara önde tamamlaması, muhalefette adeta hayal kırıklığına ve moral bozukluğuna neden oldu.

Öte yandan AK Parti'de bir de Meclis çoğunluğunu almanın mutluluğu ve morali hakim.

Bunun üzerine Millet İttifakı cephesinde dengeler bozuldu ve tarihi seçimler adeta yeni kararlara sürükledi.

Önce teknoloji başkanı görevden alındı

CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketlilikte, görevlerin başındaki isimler değişmeye başladı.

İlk olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i görevden aldı.

Seçim kampanyası İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'nda

Ardından kulis bilgisi olarak bir ekibin daha işine son verildiği öğrenildi.

Buna göre seçim kampanyasını yürüten ekip kovuldu. Böylelikle ikinci turda seçim kampanyasının, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na emanet edilmesine karar verildi.