CHP'de toplantı trafiği: Kemal Kılıçdaroğlu MYK ve PM'yi topluyor CHP Merkez Yönetim Kurulu, seçim sonrası tepkilerin odağına oturan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 1 Haziran Perşembe günü, Parti Meclisi ise 3 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

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Türkiye seçimi yaptı, bir kez daha 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.

Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.

12'nci mağlubiyet

Erdoğan, 81 ilde oyunu artırarak tarihi bir zafer daha elde etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sonuçlarla birlikte 12'nci kez Cumhurbaşkanı'na mağlup oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha seçim kaybeden CHP'de durumlar karışık..

CHP, önümüzdeki günlerde yoğun bir toplantı trafiğine giriyor.

1 Haziran'da MYK, 3 Haziran'da Parti Meclisi toplanacak

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, 1 Haziran Perşembe günü, Parti Meclisi ise 3 Haziran Cumartesi günü toplanacak.

Kılıçdaroğlu, 1 Haziran Perşembe günü saat 13.00’te CHP Genel Merkezi’nde MYK üyeleriyle toplantı yapacak.

Seçim sonuçlarının ve parti yönetimindeki değişikliğin konuşulması beklenen toplantının ardından CHP Parti Meclisi de 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacak.