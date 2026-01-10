CHP'li Ahmet Akın'ın sağ kolu Ferit Gündoğdu tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li belediyeye operasyonda yeni gelişme...

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili, İmar Komisyonu Başkanı ve Balıkesirspor Başkan Yardımcısı CHP’li Ferit Gündoğdu ve beraberindeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDOĞDU TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferit Gündoğdu ve şoförü Emircan Kofoğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 AYLIK TAKİP SÜRECİ

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 6 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptı.

Gündoğdu'nun imar sorunlarını çözmek amacıyla rüşvet aldığı öne sürüldü.

SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE 'NÜFUZ TİCARETİ' VAR

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Ferit Gündoğdu hakkında "nüfuz ticareti" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamaları bulunuyor.

İddialar, belediye içindeki konumu ve yetkileri kullanarak bazı kişi ve gruplara menfaat sağladığı, bu süreçte maddi kazanç elde ettiği yönünde yoğunlaşıyor.

KUMAR BORÇLARI

Soruşturmaya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dosyada Ferit Gündoğdu’nun uzun süredir devam eden yüksek meblağlı kumar borçlarının da yer aldığı belirtildi.

Bu borçların zamanla kontrol edilemez hale gelmesi üzerine Gündoğdu’nun ciddi bir maddi sıkışmışlık yaşadığı ifade edildi.

Dosyada, ailesinden özellikle maddi durumu güçlü olan ağabeyinden uzun süre destek aldığı, ancak bu desteğin bir sürede kesildiği de yer aldı.