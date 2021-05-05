CHP'li Aykut Erdoğdu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal tehdit

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Erdoğdu, "yargılamakla" tehdit etti.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından haddini aşan ifadeler kullandı.

CHP'li Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a skandal sözlerler atıfta bulunanarak tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yargılatacağını söyleyen Erdoğdu, "Sayın Erdoğan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizi seçimle indirdikten sonra Vatana İhanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım. Yargılanmaya başladığınız günde savunma hakkınız engellenmesin ve hukuk içinde yargılanın diye mahkeme salonunda olacağım." ifadelerini kullandı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Aykut Erdoğdu'nun bu skandal sözlerine tepkiler de gecikmedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Erdoğdu'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fahrettin Altun, Erdoğdu’nun Erdoğan'ı hedef alan sözlerine, "Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar." sözleriyle tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

"AZİZ MİLLETİMİZ DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE EVLATLARINI BAĞRINA BASACAK"

"Aziz milletimiz kendisine hizmet eden evlatlarını dün olduğu gibi bugün ve yarın da bağrına basacaktır. Milletin öz evlatları da sizin tüm ahlaksız tehditlerinize, yalanlarınıza, iftiralarınıza ve 5. kol faaliyetlerinize rağmen milletimize hizmet etmeye devam edecektir.

Millete hizmet yolculuğuna 'kefeniyle' çıktığını her fırsatta söyleyen bir lideri idam sehpasıyla, devletimize hizmet eden kamu görevlilerimizi ise yüce divanla tehdit etmek ve devlet organizasyonunu bir çeteye benzetmek gerçekte neye hizmet ettiğinizi apaçık göstermektedir. Yıllardan beri söylediğiniz her söz, attığınız her iftira, uydurduğunuz her yalan, yaratmaya çalıştığınız her “sahte mağduriyet” belli bir planın parçası. Hakikat yüzünüze her çarptığında daha da hırçınlaşıyorsunuz. Hakikati her duyduğunuzda şirazeniz biraz daha kayıyor."

MİLLETİMİZ BU TEHDİTLERE PRİM VERMEZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır tehditlere ve engellemelere rağmen milletin desteğiyle memlekete hizmet ettiğini vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Aziz milletimiz bu zihniyete hiçbir zaman destur vermediği için aslında Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinden milletimizi tehdit ediyorlar. Siyasi hayatı boyunca aziz milletimize hizmetkâr olmayı kendine şiar edinen, Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, ekonomiden eğitime, sağlıktan tarıma kadar her alanda ülkemize çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan, sizin hadsiz ve ahlaksız tehditlerinize prim vermez.

Yıllardır yaptıkları tek şey, aziz milletimizin temsilcilerini idam sehpasıyla tehdit etmek olan zihniyetin mensubu olan bir siyasetçi bugün, Cumhurbaşkanımıza, yol arkadaşlarına ve devletimize hizmet eden bürokratlarımıza hezeyan dolu ifadelerle saldırmış."

"ALLAH BİR DAHA YASSIADA KATİLLERİNE FIRSAT VERMESİN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı 'vatana ihanetten yargılamak'tan bahseden seviyesizlik aynı Yassıada zihniyeti gibi kendini ifade etmiş." diyerek şu ifadeleri kullandı;



"Cumhurbaşkanımızı dimdik ayaktadır. Allah bir daha Yassıada katillerine fırsat vermesin." dedi.

"BU ZİHNİYETE 15 TEMMUZ'DA HADDİNİ BİLDİRDİK"

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ da, Erdoğdu'nun bu sözlerine sert bir yanıt vererek şunları söyledi;



"Ateş olsa cürmü kadar yer yakacak olan sözde siyasetçilerin Cumhurbaşkanımızı yargılama tehditlerine pabuç bırakacak değiliz. Daha önce de iktidarımızı TRT'den canlı olarak yargılayacaklarını söylemişlerdi. 27 Mayıs zihniyetinin devri sabık yaratma hayalleri hâlâ çok diri. Bu zihniyete 15 Temmuz gecesi haddini bildirmiştik ancak belli ki hâlâ akıllanmamışlar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hukuku bu milletin hukukudur ve biz, liderimizin de milletimizin de hukukunu asla çiğnetmeyiz."











