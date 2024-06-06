CHP'li başkandan torpilli atama: Kayınbiraderini müdür yaptı CHP'nin DEM desteğiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, kayınbiraderini belediyede müdür olarak atadı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Özer, 'O alanda çalışacak başka biri olmadığı için görevlendirildiğini' öne sürdü.

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ensonhaber.com

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı, kazanan belediye başkanları göreve başladı.

CHP'nin kazandığı belediyelerde ise peş peşe akraba atamaları yapılıyor.

İstanbul'dan Bursa'ya Bursa'dan ise İzmir'e kadar neredeyse tüm CHP'li belediyeler, akraba ataması gerçekleştirdi.

Akraba atamaları sürüyor

Bunun son örneği ise İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşandı.

Esenyurt Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, Başkan Ahmet Özer'e belediyeye oğlunu, kız kardeşini, amca oğlunu, kayınbiraderini işe alıp almadığını sordu.

Hangi akrabasını işe aldığını açıkladı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ise bu soruyu yanıtlarken "Nasıl yöneteceğimi ben bilirim. Kimseye soracak halim yok." dedi.

Yanıtının devamında ise kendi ağzı ile hangi akrabasını işe aldığını açıkladı.

"Kayınbiraderimi işe aldım"

Eseryurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, yanıtın devamında ise ne kızının ne kız kardeşinin ne de oğlunun belediye çalışmadığını söyleyerek böyle bir şeyi kendisinin de istemediğini belirtti.

Özer, bu cümlelerin ardından kayınbiraderinin belediyede çalıştığını söyledi.

"O alanda başka birini bulamadığım için orada çalışıyor"

Neden kayınbiraderinin belediyede çalıştığını ise "Ama kayınbiraderim olduğu için çalışmıyor. Üniversite genel sekreterliği yaptığı, hastane baş müdürlüğü yaptığı için, o alanda başka birini bulamadığım için çalışıyor. Çalışacak da." diye konuştu.