CHP'li Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti yolunda

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaprak dökümü sürüyor.

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları, CHP'li kadroları rahatsız etmiş durumda.

Bu kapsamda da yaşanan istifalara geçtiğimiz günlerde de yenisi eklendi.

Beykoz Belediyesi'nin CHP'li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa etti.

"BASKILAR TAHAMMÜL SINIRIMIN ÜZERİNDE"

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Gürzel, hakaretlere ve cinsiyetçi söylemlere maruz bırakıldığını belirterek "Bana yönetilen asılsız suçlamalar, iftiralar, psikolojik şiddete varan baskılar tahammül sınırımın üstüne çıkmış durumdadır." dedi.

"PARTİM TARAFINDAN YALNIZ BIRAKILDIM"

Partisi tarafından yalnız bırakıldığının da altını çizen Gürzel, CHP çatısı altında faydalı hizmetler sağlayamayacağını belirtti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Gürzel'in AK Parti'ye katılacağı gündeme geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MKYK TOPLANTISINDA SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

CUMARTESİ ROZETİ TAKACAK

Erdoğan’ın, cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel’e ve CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.