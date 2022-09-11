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    CHP'li eski milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti

    CHP’li eski milletvekili Ahmet Toptaş, 73 yaşında hayatını kaybetti. Toptaş’ın cenazesi, TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
    • 11.09.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 14:10
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    CHP'li eski milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 24. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73) kanser tedavisi gördüğü Ankara’da yaşamını yitirdi.

    Toptaş’ın yarın, saat 11.00 sıralarında TBMM’de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

    Toptaş'ın cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'da Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde defnedilecek.

    Ahmet Toptaş kimdir?

    3 Şubat 1949'da Afyonkarahisar Sandıklı'nın Ekinova köyünde doğan Ahmet Toptaş, Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Şuhut ve Sandıklı liselerinde kimya öğretmenliği yapan Toptaş, 1981 yılından bu yana serbest avukat olarak çalıştı.

    CHP li eski milletvekili Ahmet Toptaş hayatını kaybetti #1


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