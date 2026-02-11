CHP'li Mahmut Tanal'dan Osman Gökçek'e: Döveceğim onu

- TBMM'de, CHP'li ve AK Partili vekiller arasında yumruklu kavga çıktı.
- CHP'li Mahmut Tanal, AK Partili Osman Gökçek'ten aldığı darbe ile burnundan yaralandı.
- Yaralanan Tanal, "Ben Osman’ı döveceğim" diye bağırdı.
Adalet ve İçişleri Bakanlığı görevlerini devralan Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesi Meclis, ringe döndü..
Gürlek ve Çiftçi'nin yemin etmesine engel olmak isteyen CHP'li vekillerin kürsüyü kapatması sonucu gerginlik yaşandı.
AK Parti ve CHP'li vekiller arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü.
OSMAN GÖKÇEK'TEN TANAL'A YUMRUK
Yaşanan arbede esnasında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın, AK Parti tarafına doğru yumruk savurduğu esnada AK Partili vekil Osman Gökçek'ten aldığı darbe sonucu burnunun yaralandığı ve kanadığı görüldü.
Burnu kanayan Tanal'a ilk müdahale TBMM revirinde yapılırken, kavgaya dair yeni görüntüler de ortaya çıktı.
"OSMAN'I DÖVECEĞİM"
Olay esnasında çekilen görüntülerde, yaralanan Tanal’ın "Ben Osman’ı döveceğim." diye bağırdığı duyuldu.